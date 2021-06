POL-NB: zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Waren (ots) - Am 08.06.2021 gegen 16:27 Uhr kam es auf der B 192 Höhe der Ortschaft Kruckow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW.

Hierbei unterschritt der 33-jährige PKW-Fahrer den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden LKW. Aufgrund eines Bremsvorganges des 33-jährigen LKW-Fahrers fuhr der PKW auf diesen auf und geriet anschließend in den rechten Straßengraben.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und der damit verbundenen Reinigung der Fahrbahn sowie zur Bergung des Fahrzeuges musste die B 192 kurzzeitig vollgesperrt werden.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR.



