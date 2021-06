POL-NB: Zeugenaufruf - Einbruch in Darguner Werkstatt

Dargun (ots) - Am Morgen des 07.06.2021 wurde dem Polizeihauptrevier Demmin ein Einbruch in eine Werkstatt in 17159 Dargun gemeldet. Der Hinweisgeber und gleichzeitige Nutzer der Hobbywerkstatt suchte vergeblich nach elektrischem Werkzeug, welches er in den abgeschlossenen Räumlichkeiten lagerte. Hierbei bemerkte er, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt verschafften und vermutlich das Werkzeug, u. a. mehrere Akkuschrauber, einen Trennschleifer der Marke Bosch, eine Flex sowie einen Drehmomentenschlüssel, im Wert von etwa 300 Euro entwendeten. Die eingesetzten Polizeibeamten haben am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin übergeben.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Werkzeugs machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/254224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



