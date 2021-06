POL-HRO: Biertransport verliert Ladung

Parchim (ots) -



Am 07.06.2021, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein polnischer Sattelzug mit

Auflieger, beladen mit Bier- und Biermischgetränken einer regionalen

Brauerei, die Wallallee in Richtung Putlitzer Straße. Im Bereich

einer leichten Linkskurve, auf Höhe der Stadthalle Parchim, fiel ein

Großteil der Getränkekästen auf den rechten Fahrstreifen und den

angrenzenden Gehweg. Reste der Ladung drohten zudem vom Auflieger auf

die Straße zu fallen. Die Straße musste zunächst voll gesperrt

werden.

Unfallursächlich ist nach derzeitigem Erkenntnisstand eine

Kombination aus mehreren Faktoren, wie die gefahrene Geschwindigkeit,

mangelhafte Beladung bzw. die Beschaffenheit der

Ladungssicherungsmittel. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere

tausend Euro. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde auch ein

Kollege des AVPR Stolpe hinzugezogen.

Bei der Beräumung der Straße bzw. angrenzender Teile kamen u. a. die

Freiwillige Feuerwehr Parchim und der Betriebshof der Stadt Parchim

zum Einsatz. Gegen 20.30 Uhr konnte ein Fahrstreifen der Putlitzer

Straße wieder freigegeben werden. Der verursachende Lkw bzw. dessen

Sattelauflieger wird erst am morgigen Tage nach einer erfolgten

Komplettentladung die Fahrt fortsetzen können.

Der ukrainische, 30-jährige Fahrzeugführer wird sich u. a. wegen

Verstößen gegen die Ladungssicherung verantworten müssen.



PHK Dieterich-Hoffmann

Polizeihauptrevier Parchim



