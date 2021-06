POL-NB: Fahrzeugführerin überschlägt sich mit ihrem Fahrzeug und verletzt sich dabei leicht

Ribnitz Damgarten (ots) - Am Montag, den 07.06.2021 gegen 18:40 Uhr kam es in der Nähe von Marlow zu einem Verkehrsunfall bei dem die Fahrzeugführerin eines Audi leicht verletzt wurde.

Die 35 jährige Fahrerin durchfuhr die Ortschaft Carlsruhe in Richtung Gresenhorst. Ein im Fahrgastraum umherfliegendes Insekt lenkte die Frau derart vom Straßenverkehr ab, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, mit diesem nach links von der Fahbrahn abkam und in der weiteren Folge seitlich gegen einen Baum stieß. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Uniklinikum Rostock gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.



