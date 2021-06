POL-GÜ: Einbrüche in Pension und Ladengeschäft

Kühlungsborn (ots) - ~In Kühlungsborn haben unbekannte Täter am 06.06.2021, ca. 01:00 Uhr die Eingangstür zu einer Pension aufgebrochen und einen Wandtresor mit Tageseinnahmen in Höhe von ca. 2.500 Euro entwendet. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Spurensicherung am Tatort. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben.



Am 07.06.2021, kurz nach 01:00 Uhr wurde bei der Polizei bekannt, dass unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Verkaufsstelle verschafft haben. Durch das Eindringen in den Bereich konnten die Täter in den angrenzenden Supermarkt und Bäckerladen gelangen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte kein Stehlschaden festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zur Sicherung von Spuren war die Kripo im Einsatz.~



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell