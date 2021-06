POL-HRO: 12-Jährige aus Rostock vermisst

Rostock (ots) - Seit dem 02. Juni um 18:00 Uhr wird eine 12-Jährige aus Rostock vermisst.



Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.



Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?



Hier finden Sie unsere dazugehörige Pressemitteilung mit Bild der Vermissten: fcld.ly/vermisst-rostock



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeiidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



