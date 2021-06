POL-HWI: Ermittlungen nach illegalem Autorennen

Wismar (ots) - Wegen des Verdachts des illegalen Autorennens hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen gegen zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren aufgenommen.



Gegen 23:45 Uhr des gestrigen Sonntagabends fielen einer zivilen Funkstreifenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar im Bereich der Straße Köppernitztal vier Fahrzeuge, von denen eines die Busspur nutzte, auf.



An der Kreuzung zur Bürgermeister-Haupt-Straße hielten die Fahrzeuge zunächst an und fuhren mit Umschalten der Ampel auf "Grün" mit quietschenden Reifen los. Zwei der vier PKW beschleunigten schließlich auf eine Geschwindigkeit von circa 130 km/h bei erlaubten 50 km/h.



Beide Fahrzeuge konnten kurz darauf im Stadtgebiet durch hinzugerufene Einsatzkräfte angehalten und kontrolliert werden.



Gegen die beiden Fahrzeugführer (21, 23 J.), die weder alkohol- noch drogenbeeinflusst waren, leiteten die Einsatzbeamten Strafverfahren ein.



Zu einer Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es nicht, da zu dieser Zeit weder Personen- noch weiterer Fahrzeugverkehr stattfand.



Insofern keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell