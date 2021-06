POL-HWI: Polizei sucht Halter eines beschädigten PKW

Wismar (ots) - Bereits am 14. Mai 2021 kam es in der Straße Juri-Gagarin-Ring zu einem sogenannten Parkplatzunfall, von dem sich der Verursacher offenbar unerlaubt entfernt hatte.



Ein Zeuge, der gegen 11:45 Uhr beobachtet hatte, wie ein schwarze Mazda beim Einparken gegen ein anderes Fahrzeug (Mercedes) gestoßen sei, benachrichtigte die Wismarer Polizei.



Der Fahrer des Madza sei nach dem Zusammenstoß ausgestiegen, habe augenscheinlich sein Fahrzeug begutachtet und anschließend den Unfallort zu Fuß verlassen.



Noch vor Eintreffen der herbeigerufenen Polizei habe auch der am Unfall beteiligte rote Mercedes die Unfallstelle verlassen. Zu vermuten ist, dass der Mercedes durch den Zusammenstoß im Heckbereich leichte Beschädigungen davongetragen hat.



Die Kriminalpolizei bittet nun den Halter/Fahrer des roten Mercedes sich unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



