POL-ANK: Randalierer verursachen hohen Schaden auf Schulhof in Wolgast

Wolgast (ots) - Am vergangenen Wochenende (4. Juni, 14.45 Uhr bis 7. Juni 2021, 06.00 Uhr) waren unbekannte Täter auf dem Gelände der Korczak-Schule in der Schulstraße in Wolgast und verursachten einen Sachschaden von circa 3.200 Euro. So zerstörten die Täter mehrere Fische aus Keramik, welche zuvor an den Bäumen hingen, zogen einen Mülleimer aus seiner Verankerung und rissen die Rinde eines Baumes ab.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter 03836-2520, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



