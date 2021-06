POL-LWL: Wohnungsmieter mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht

Grabow (ots) - In seiner Wohnung in Prislich hat am Samstagvormittag ein 64-jähriger Mann erhebliche Brandverletzungen erlitten. Der Wohnungsmieter musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Er erlitt Brandverletzungen 3. Grades an den Beinen. Zu Sachschäden in seiner Wohnung kam es nicht. Der Hergang des Vorfall ist bislang noch weitgehend unklar. Vermutet wird derzeit ein Unfall. Vermutlich war der deutsche Mann in der Küche seiner Wohnung gestürzt, wobei seine Hose durch offenes Feuer in Brand geriet. Wahrscheinlich verursacht durch Rauchutensilien, da die Polizei am Brandort eine Pfeife, Zigaretten und einen Aschenbecher entdeckte. In weiterer Folge hat ein Nachbarn das Feuer gelöscht und die Rettungskräfte alarmiert.



