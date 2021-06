POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 17-jährigen und einem 14-jährigen aus Stralsund

Stralsund (ots) - Die beiden Jugendlichen wurden am 05.06.2021 in Grimmen aufgegriffen und an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Vielen Dank an dieser Stelle an die Medien für die Veröffentlichung und die Rundfunkdurchsagen.



