POL-NB: Einbrecher stehlen PKW in Greifswald

Greifswald (ots) - In der Nacht zum Samstag, dem 05.06.2021 drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Greifswald ein, obwohl die Besitzer in der oberen Etage schliefen. Die Diebe entwendeten Bargeld sowie einen schwarzen PKW VW Passat, amtl. Kennzeichen HGW-EW 87. Der Stehlschaden beträgt etwa 18.300 EUR. Durch den Kriminaldauerdienst konnten Spuren am Tatort gesichert werden. Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Greifswald Telefon 038345400, einer anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizei.mvnet.de zu melden.



