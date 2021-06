LWSPA M-V: Steganlage beim Anlegemanöver eines Fahrgastschiffes beschädigt

Peenemünde (ots) - Am 04.06.2021, gegen 17:45 Uhr, kam es zu einem Schiffsunfall im Hafen von Peenemünde. Ein Fahrgastschiff fuhr aufgrund eines technischen Defektes an der Maschinenfernsteuerung beim Anlegemanöver mit Restfahrt voraus in einen Holzsteg. Personen wurden dabei nicht verletzt. Am Schiff entstanden lediglich Farbabschürfungen im Bugbereich. Der Sachschaden am Steg wird auf 5.000 - 10.000 EUR geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Kräfte der WSPI Wolgast. Die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr wurde verständigt und erteilte bis zur Bestätigung der Klasse ein Weiterfahrverbot. Die Ermittlungen dauern an.



