POL-ANK: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Spantekow

Anklam (ots) - In der Zeit vom 03. Juni, 21.00 Uhr, bis zum heutigen 04. Juni 2021, 08.00 Uhr, haben unbekannte Täter in der Rundstraße in Spantekow einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen. Die Täter nahmen sämtliche Zigarettenschachteln sowie auch das gesamte Bargeld mit. Eine genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden, jedoch entstand am Automaten ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell