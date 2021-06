POL-SN: Drogendealer aus Schwerin in Haft

Schwerin (ots) - Die Polizei nahm am gestrigen Morgen im Stadtteil Mueßer Holz einen 37-jährigen Deutschen fest.



Dem polizeilich hinlänglich bekannten Mann wird der Handel mit Drogen vorgeworfen.



Die Polizei hatte Hinweise, dass der Beschuldigte bewaffnet sein könnte. Aus diesem Grund kamen Beamte des SEK-MV zum Einsatz.

Der Mann leistete bei der Festnahme in seiner Wohnung keinen Widerstand.



Bei der anschließenden Durchsuchung wurden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und eine größere Menge Bargeld aufgefunden.



Auf Antrag der Schweriner Staatsanwaltschaft wurde der 37-Jährige einer Richterin vorgeführt, die am heutigen Vormittag Untersuchungshaft anordnete.



