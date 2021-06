POL-HRO: Radfahrer beim Verkehrsunfall leicht verletzt

Rostock (ots) - Am gestrigen Tage ist es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Rostocker Stadtteil Dierkow gekommen. Dabei stießen ein Fahrrad und ein Pkw auf der gleichrangigen Kreuzung Claudiusweg / Schenkendorfweg zusammen. Der 38-jährige Fahrer des Pkw befuhr den Schenkendorfweg in Richtung Recyclinghof. Der 63-jährige Radfahrer befuhr den Claudiusweg in Richtung Wilhelm-Raabe-Weg und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu passieren. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Der Mann wurde ambulant in einem Rettungswagen versorgt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.



Die Polizeibeamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf, die anschließend von der Kriminalpolizei bearbeitet wird. Beide Unfallbeteiligten sind deutscher Herkunft.



