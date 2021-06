POL-ANK: Gefährliche Körperverletzung in Greifswald

Greifswald (ots) - Gestern Abend (03. Juni 2021, gegen 18.20 Uhr) kam es auf einem Spielplatz in der Gustebiner Wende in Greifswald zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 38-jährigen serbischen Mannes.



Nach ersten Erkenntnissen aus Befragungen und Zeugenhinweisen befand sich der Mann zusammen mit seinem Sohn auf dem Spielplatz, als ein 37-jähriger Deutscher unvermittelt auf den 38-Jährigen losging und mit einem Stein in der Hand zuschlug. Der 38-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Beschuldigte entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch dank der Verfolgung durch einen Zeugen im Bereich der Lomonosowallee festgestellt werden. Zu dem Sachverhalt wollte sich der Mann nicht äußern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



