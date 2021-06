POL-GÜ: Polizei stellt bei Kontrolle alkoholisierte Fahrzeugführer fest

Güstrow/ Bützow (ots) - Am 03.06.2021 gegen 23:30 Uhr stoppte die Polizei in Kurzen Trechow (Bernitt) die 39 jährige Deutsche Autofahrerin und nahmen Atemalkohol war. Der Test bestätigte die Vermutung. Sie war mit 1,3 Promille unterwegs. Der Führerschein wurde einbehalten, die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige aufgenommen.

Diese Maßnahmen mussten die Beamten aus Güstrow am 04.06.2021 gegen 01:40 ebenfalls einleiten. Sie hatten den 22 jährigen Deutschen auf seinem Fahrrad angehalten und während der Kontrolle festgestellt, dass er mit 2,23 Promille im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell