Öffentlichkeitsfahndung nach 50-Jährigen im Bereich Below, Techentin

Seit Mittwoch, den 02.06.2021, wird der 50-jährige Henry Dittmer aus 19399 Below, Techentin vermisst. Herr Dittmer ist Diabetiker und nicht orientiert. Er ist sehr menschenscheu und vermeidet dadurch den Kontakt mit fremden Personen.



Zuletzt wurde er am 03.06.2021 um ca. 12:30 Uhr in der Ortslage Mestlin gesehen. Hierbei war er bekleidet mit einer blauen Jacke, einer leuchtgelben Warnweste und einer schwarzen Jogginghose. Herr Dittmer ist ca. 170 cm groß, hat eine korpulente Gestalt, kurzgeschorenes Haar und trägt eine Brille. Sein scheinbares Alter liegt mehr bei 60 Jahren. Herr Dittmer ist auf medizinische Hilfe angewiesen.



Wer hat Henry Dittmer gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Plau unter der Telefonnummer 038735 8370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



