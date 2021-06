Öffentlichkeitsfahndung nach einer 17-Jährigen und einem 14-Jährigen aus Stralsund

Details anzeigen Amelie Tietz und Joshua Feld - Bildquelle Polizei Stralsund Amelie Tietz und Joshua Feld - Bildquelle Polizei Stralsund

Seit dem 02.06.2021 gegen 17:40 Uhr werden der 14-jährige Joshua Feld und die 17-jährige Amelie Tietz aus Stralsund vermisst. Beide Jugendlichen haben in den Abendstunden das Helios Krankenhaus in der Rostocker Chaussee in Stralsund fußläufig verlassen und sind seitdem nicht zurückgekehrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort der beiden Personen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wer hat Joshua und Amelie seit dem 02.06.2021 gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Der Junge ist ca. 175 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkelblonde längere Haare, die eventuell zum Zopf gebunden sind. Bekleidetet ist Joshua vermutlich mit einem grünen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose. Er könnte einen bunten Rucksack bei sich führen.

Das Mädchen ist ca.160 cm groß. Sie hat eine normale Figur. Auch sie hat dunkelblonde bis über die Schulter gewachsene Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist Amelie vermutlich mit einem blauem T-Shirt und einer Leggings/Sporthose. Auch sie führt wahrscheinlich einen Rucksack bei sich.

Beide wurden letztmalig am Bahnhof Grünhufe am Mittwoch, 02.06.2021 um 17:40 Uhr gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Jugendlichen nach Berlin begeben wollen oder dort aufhalten.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden der beiden Jugendlichen geführt. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der beiden machen?

Hinweise teilen Sie bitte dem zuständigen Polizeihauptrevier in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter https://bit.ly/2SPYdCV mit.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.