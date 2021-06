POL-LWL: Feuer im Heizkraftwerk

Boizenburg (ots) - In einem Blockheizkraftwerk in Boizenburg ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Nach dem Auslösen der Brandmeldeanlage kam die Feuerwehr zum Einsatz, die den Brand löschte. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr auf dem Betriebsgelände eines Energieverwerters. Betroffen war ein biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk, das umliegende Häuser versorgt. Da die Gasversorgung beim Auslösen der Brandmeldeanlage komplett unterbrochen wurde, bestand keine Explosionsgefahr. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, jedoch wird vorsätzliche Brandstiftung nach bisherigen Erkenntnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.



