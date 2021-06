POL-SN: Kripo sucht Geschädigten einer Körperverletzung im Mittelweg

Schwerin (ots) - Am 8. Mai kam es am Nachmittag im Mittelweg, Höhe Gelände "Vorwärts", zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 70-jährigen Schwerinerin.



Die Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sie zuvor in dem genannten Bereich zwei Männer feststellte, die sich körperlich auseinandersetzten, dabei saß einer der Beteiligten auf dem anderen und schlug mit der Faust mehrfach auf ihn ein.



Lautstark forderte die 70-Jährige die Männer auf, die Auseinandersetzung zu beenden. In der weiteren Folge wurde sie plötzlich durch einen der Männer, einem 46-jährigen Deutschen, ohne festen Wohnsitz, angegriffen.



Passanten informierten einen Rettungswagen und die Polizei. Die Verletzung der Frau waren so schwerwiegend, dass sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht wurde.



Der Tatverdächtige konnte wenig später durch die Polizei ermittelt werden.



Die Kripo sucht die männliche Person, die zuvor von dem Tatverdächtigen körperlich angegriffen wurde. Kontaktaufnahme bitte über 0385/5180-1215 o.5180-2224 bzw. per Mail an kk.schwerin@polmv.de



