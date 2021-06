POL-SN: Polizei zieht betrunkenen Unfallverursacher aus dem Verkehr

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht versuchte ein deutlich zu schnell fahrender BMW-Fahrer im Bereich der Schelfstadt vor der Polizei zu fliehen.



Der Mann konnte schließlich auf einem Hinterhof in der Landreiterstraße gestellt werden. Warum sich der Fahrzeugführer einer Kontrolle entziehen wollte, wurde schnell klar.



Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,23 Promille, eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorlegen.

Der BMW hatte zudem einen beschädigten Außenspiegel.



Bei der Überprüfung von geparkten Fahrzeugen, die der Tatverdächtige in der Schelfstadt auf seiner Flucht passiert hatte, wurden die Beamten fündig.



In der Taubenstraße hatte der Mann offensichtlich einen Verkehrsunfall verursacht. Bei einem Pkw Renault Clio fehlte der Außenspiegel, der mehrere Meter weiter auf der Straße liegend gefunden wurde.



Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 45-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Unfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell