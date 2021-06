POL-HWI: Polizei bittet um Hinweise zu Graffitischmierereien in und um Wismar

Wismar (ots) - Innerhalb der letzten Monate (Februar bis Mai) ist es sowohl innerhalb der Hansestadt Wismar als auch in umliegenden Ortschaften vielfach zu Graffitischmierereien gekommen.



Betroffen waren in der Hansestadt im Bereich der Altstadt unter anderem die Mühlengrube sowie die Dahlmann- und die Dankwartstraße. Bereits im Februar beschmierten Unbekannte im Bereich der Poelerstraße einen Garagenkomplex mit teils unkenntlichen Schriftzügen. Großflächige Schriftzüge mit Bezug zum F. C. Hansa wurden u. a. im Februar im Meiersdorfer Weg in Tressow sowie im April in der Mecklenburger Straße in Lübow aufgetragen.



Die unbekannten Täter agierten oftmals im Schutz der Dunkelheit und beschmierten dabei zum Teil großflächig Hauswände oder andere Bauwerke. Der dabei entstandene Schaden ist mitunter nicht unerheblich, da die Entfernung der Graffiti teils mit hohem finanziellen Aufwand verbunden ist.



Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlung wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zu möglichen Verursachern. Die Polizei in Wismar nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03841 203 0 entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell