POL-HWI: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall in der Rostocker Straße

Wismar (ots) - Bereits am 06. Mai 2021 ereignete sich gegen 21:00 Uhr in der Rostocker Straße in Wismar ein Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger E-Bike-Fahrer leicht verletzt wurde.



Angaben des verunfallten Radlers zufolge habe er mit seinem E-Bike die Rostocker Straße im Bereich des Soldatenfriedhofes überquert, als es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen VW gekommen sei. Anschließend soll sich die Fahrerin nach einem kurzen Gespräch mit dem Verletzten unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Verletzten Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Aufgrund dessen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.



Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang die unbekannte Frau, die dem Radler aufgeholfen und von der Straße begleitet haben soll, oder weitere Zeugen sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841/203 0 zu melden. Angaben zufolge sei die helfende Frau schwarz gekleidet und augenscheinlich im Alter von 25 bis 30 Jahren gewesen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



