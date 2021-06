POL-NB: Unfall unter Alkohol

Zinnowitz (LK VG) (ots) - Am 02.06.2021 gegen 03.15 Uhr wurde die Polizei durch einen Zeugen auf einen verunfallten PKW zwischen Trassenheide und Zinnowitz aufmerksam gemacht. Ein Skoda Octavia war von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Zunächst war kein Fahrer vor Ort, jedoch erschien dieser an Unfallstelle mit dem Eintreffen der Polizeibeamten. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholpegel von 1,77 Promille festgestellt. Der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer ist durch den Unfall leicht verletzt worden. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro und 2 Bäume wurden beschädigt.



