POL-NB: Schrebergärtner einer Kleingartenanlage in Neubrandenburg stellen Einbrecher auf frischer Tat

Neubrandenburg (ots) - Am 01.06.2021 gegen 18:45 Uhr wurde durch Schrebergärtner eines Kleingartenvereins in Neubrandenburg ein 42-jähriger deutscher Tatverdächtiger beim Diebstahl von Werkzeugen aus einer Gartenparzelle gestellt. Dabei konnte im weiteren Verlauf festgestellt werden, dass der Tatverdächtige zuvor bereits Stühle aus einer weiteren Parzelle entwendet hatte. Das gesamte Diebesgut im Wert von ca. 500EUR hatte dieser bereits in einem Bollerwagen verladen. Auf Grund des entschlossenen Eingreifens der Zeugen und der zeitnahen Verständigung der Polizei konnte der Tatverdächtige gestellt und namhaft gemacht werden. Während der Maßnahmen fiel den eingesetzten Beamten ein Hakenkreuzohrring am Tatverdächtigen auf. Dieser wurde sichergestellt. Es wurden Strafanzeigen auf Grund Diebstahls in Verbindung mit Hausfriedensbruch sowie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gefertigt. Der Tatverdächtige wurde ins PHR Neubrandenburg gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



