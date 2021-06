POL-NB: LKW im Straßengraben - Vollsperrung der L 20 dauert an

L 20/ Malchin (ots) - Am Vormittag des 01.06.2021 ereignete sich auf der L 20 zwischen Gülitz und Malchin ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten LKW, welcher hohen Sachschaden und eine gegenwärtig anhaltende Vollsperrung der Landstraße zur Folge hat.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 59-jährige Fahrzeugführer russischer Staatsangehörigkeit gegen 10:00 Uhr die L 20 aus Richtung Neukalen in Richtung Malchin, als er auf Höhe der Unfallstelle aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte. Infolgedessen entstand ein Schaden von ca. 35.000 EUR. Der Fahrer blieb unverletzt.



Derzeit ist die L 20 vollgesperrt, da die Bergungsarbeiten des verunglückten LKW seit ca. zwei Stunden laufen und weiterhin andauern werden.



