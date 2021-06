POL-NB: Falscher Link in Pressemitteilung

Neubrandenburg (ots) - Ein falscher Link in einer Pressemitteilung über die Suche nach einer vermissten Person hat heute in den Vormittagsstunden für Verwirrung gesorgt. Einige Bürger und Medienvertreter haben uns netterweise den Hinweis gegeben, dass der Link zum Bearbeitungsmodus unseres Regierungsportals führte, über das wir unsere Pressemitteilungen schreiben und einstellen für die Öffentlichkeit. Danke an dieser Stelle an die aufmerksamen Leser, die uns telefonisch und per E-Mail kontaktiert haben.



Wir haben sofort die notwendigen Schritte in die Wege geleitet, damit der Link deaktiviert wird. Das Datenverarbeitungszentrum MV hat den Systemfehler behoben und dafür gesorgt, dass sich das nicht wiederholen kann.



Natürlich wurde auch umgehend unser IT-Sicherheitsbeauftragter über das technische Problem informiert, ebenso wie die zuständigen Datenschutzbeauftragten.



Da es sich bei dieser Web-Oberfläche um ein eigenständiges Presseportal handelt, war ein Zugriff auf andere Systeme der Polizei oder der Landesverwaltung nicht möglich. Der Link führte also ausschließlich zum Pressemitteilungs-Portal der Polizei, auf dem Informationen zu finden sind, die ohnehin für die Öffentlichkeit bestimmt sind.



