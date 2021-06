POL-SN: Zeugenaufruf-Täter stehlen Rucksack aus Fahrradkorb

Schwerin (ots) - Einer 23-jährigen Radfahrerin (Thailänderin)wurde am gestrigen Tag, gegen 18.40 Uhr, durch bisher unbekannte Täter ein Rucksack während der Fahrt aus dem Fahrradkorb entwendet.



Der Tatort befandet sich in der Lübecker Straße, seitlich des Schlossparkcenters. Erst als die Geschädigte Höhe Seiteneingang hielt, bemerkte sie, dass der Rucksack fehlt. Im Rucksack befanden sich Geldbörse und Ausweispapiere.



Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, das zwei junge Männer den Rucksack ergriffen und Richtung Marienplatz liefen.



Beschrieben wurden die beiden Tatverdächtigen von der Zeugin als nordafrikanischer Phänotyp, einer trug ein schwarzes Base Cup, der andere eine Bluejeans.



Die Polizei wertet derzeit die Aufnahmen der Bildüberwachung des Marienplatzes und relevanter Straßenbahnen aus.



Gesucht werden weitere Zeugen, die diese Tat beobachtet haben bzw. Angaben zu den Tatverdächtigen machen können.



Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224



