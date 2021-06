POL-HST: LKW-Fahrer verursacht Verkehsunfall und flüchtet anschließend

Grimmen (ots) - Am gestrigen Montag (31.05.2021) gegen 14.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwischen Grimmen und der Bundesautobahn (BAB) 20 ein LKW MAN fährt, der stark beschädigt ist und augenscheinlich eine Verkehrsgefahr darstellt.



Beamte vom Polizeirevier Grimmen konnten den besagten LKW auf der BAB 20 feststellen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bundespolizei bereits auf den beschädigten LKW aufmerksam geworden und führte ihn gerade an der Anschlussstelle Greifswald von der Autobahn. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 53-jährige deutsche Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald kurz zuvor auf der Bundesstraße 194 zwischen Steinhagen und Abtshagen einen Verkehrsunfall verursachte, indem er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich kollidierte der LKW mit zwei Straßenbäumen und beschädigte die Leitplanke. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.



Hinzugezogene Beamte vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen untersagten dem 53-Jährigen aufgrund der Beschädigungen am LKW die Weiterfahrt. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 53-Jährigen eingeleitet.



