POL-SN: Kind bei Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde ein 4-jähriges Mädchen in der Hamburger Allee von einem PKW erfasst und schwer verletzt.



Zur Unfallzeit staute sich der Fahrzeugverkehr in der linken Spur, Höhe Feuerwehrmuseum.



Eine vierköpfige Personengruppe wartete auf dem dortigen Mittelstreifen, mit der Absicht, auf die andere Straßenseite zu gelangen.



Das 4-jährige Mädchen schob plötzlich ihren Puppenwagen durch die stehenden Fahrzeuge und wurde durch einen 51-jährigen Opelfahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, trotz Gefahrenbremsung erfasst und am Kopf verletzt.



Eine RTW-Besatzung versorgte das Mädchen vor Ort und brachte es zur weiteren Behandlung ins Klinikum.



Der Fahrzeugverkehr hat in den letzten Tagen wieder zugenommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Gefahren des Straßenverkehrs für Kinder, insbesondere zu Hauptverkehrszeiten, hin.



