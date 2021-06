POL-LWL: Drei Tatverdächtige nach versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten gefasst

Witzin (ots) - Nach einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Witzin hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen insgesamt drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen können. Gegen 04 Uhr waren zunächst zwei Tatverdächtige im Begriff mit mitgebrachten Werkzeugen einen im Ort aufgestellten Zigarettenautomat aufzubrechen, als sie dabei von einem couragierten Zeugen überrascht und auf ihr Tun angesprochen wurden. Die beiden Männer flüchteten daraufhin, worauf der Zeuge die Polizei informierte. Im Zuge der Fahndung hatte die Polizei unweit des Tatortes zunächst einen 20-jährigen Georgier vorläufig festnehmen können und ihn zur Polizeidienststelle gebracht. In Tatortnähe stellten die Polizisten daraufhin das parkende Auto der Verdächtigen fest. Es wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Im Zuge der weiterhin andauernden Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Sternberg dann im nahegelegenen Ort Zülow zwei weitere Tatverdächtige feststellen und sie vorläufig festnehmen. Bei Beiden dauert die Personalienfeststellung noch an. Die drei Verdächtigen sollen nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall als Beschuldigte vernommen werden. Dabei prüft die Kriminalpolizei auch, inwieweit das Trio für weitere Aufbrüche von Zigarettenautomaten in Frage kommt. Erst am Wochenende bzw. am frühen Montagmorgen wurden in Wessin und Zölkow Zigarettenautomaten aufgebrochen und daraus Bargeld und Zigaretten gestohlen (wir informierten). Bei dem couragierten Zeugen, der einen erheblichen Beitrag zur schnellen Festnahme der Tatverdächtigen geleistet hat, bedankt sich die Polizeiinspektion Ludwigslust an dieser Stelle.



