POL-HRO: Zeugenaufruf zum Handtaschenraub bei älterer Dame

Rostock (ots) - Am Sonnabend, den 29. Mai 2021, gegen 11.45 Uhr, entrissen zwei Kinder einer 78-jährigen Frau in Rostock Schmarl die Handtasche. Die ältere Dame lief mit ihrem Rollator die Roald-Amundsen-Straße in der Nähe des dort befindlichen kleinen Parks entlang. Plötzlich kamen zwei Jungs im geschätzten Alter von 12 Jahren auf sie zu und griffen nach ihrer Handtasche. Die Frau versuchte sich zu wehren und hielt ihre Tasche fest. Einer der Jungs drückte jedoch ihr Handgelenk so fest zu, bis sie die Handtasche losließ. Die Frau kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht am Handgelenk. Anschließend flüchteten die Kinder in Richtung Schmarl Zentrum.



Die Jungs können wie folgt beschrieben werden: Sie haben beide dunkle, kurze Haare und waren dunkel gekleidet. Ein Junge trug weiße Schuhe. Der andere Junge hatte einen roten Aufdruck auf dem Pullover / auf der Jacke.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet. Für die Aufklärung des Sachverhalts bittet die Rostocker Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung.



Wer hat diesbezügliche Beobachtungen gemacht und/oder kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



