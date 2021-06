POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Groß Godems (ots) - In Groß Godems hat sich am Dienstagmorgen ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Der deutsche Fahrer war mit seinem PKW aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor der dortigen Rettungswache. Der am PKW entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.



