POL-LWL: Ermittlungen zum Brand eines Wohnhauses in Möllenbeck dauern an

Möllenbeck/Horst (ots) - Nach dem Brand eines Wohnhauses am Montagabend in Möllenbeck (die Polizei informierte) dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache weiterhin an. In diesem Zusammenhang kommt nun auch ein Brandgutachter zum Einsatz, der den Brandort untersuchen wird. Bei dem Feuer, das einen vorläufig geschätzten Sachsachaden in Höhe von ca. 300.000 Euro verursachte, wurde niemand verletzt. Die Bewohner konnten sich kurz nach Brandausbruch selbst in Sicherheit bringen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Einfamilienhaus kurz nach 20 Uhr in Brand, worauf 7 Freiwillige Feuerwehren aus der Region zum Löscheinsatz kamen. Durch die Hitzeeinwirkung wurden auch Fenster eines gegenüberliegenden Wohngebäudes beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Dienstagmorgen an.



