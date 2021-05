POL-HRO: Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am Montagnachmittag dem 31.05.2021 wurde gegen 14:50 Uhr eine

28-jährige Frau in Krebsförden im Bereich der Straße "Ellerried"

Opfer eines versuchten Handtaschenraubes.



Der bisher unbekannte Tatverdächtige versuchte die Handtasche der

Frau zu entreißen. Auf Grund von Gegenwehr und Hilferufe seitens der

Geschädigten konnte der Täter, welcher zudem mehrfach auf die Frau

einschlug, die Tasche nicht entreißen. Anschließend flüchtete der

Täter in Richtung des Netto-Marktes in Krebsförden. Umfassende

polizeiliche Nahbereichsfahndungen blieben jedoch erfolglos.



Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:



- männlich

- ca. 30 Jahre

- 180 - 190 cm groß

- normale Statur

- europäischer Phänotyp

- akzentfreies Deutsch

- dunkle Handschuhe

- schwarzer Kaputzenpullover

- weiße Schuhe

- dunkle Sonnenbrille



Die Frau erlitt mehrere Hämatome am gesamten Körper, sowie

Verletzungen im Gesicht und im Bereich des Oberkörpers.



Die Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst Schwerin

aufgenommen.



Zeugen die Wahrnehmungen zum diesem Vorfall gemacht haben oder andere

sachdienliche Hinweise zum Täter, dem Vorfall oder ähnliches geben

können, melden sich bitte bei der örtlichen Polizei (PHR Schwerin -

0385/51802224) oder per Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de.



Tom Stegmann

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell