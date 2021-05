POL-LWL: LKW prallte gegen Baustellenabsperrung

Zarrentin / Stolpe (ots) - Auf der BAB 24 bei Zarrentin ist am Montagvormittag ein LKW gegen eine Baustellenabsperrung geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings entstand am LKW ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer die Absperrung auf der rechten Fahrspur aus noch unbekannter Ursache zu spät bemerkt hat, worauf es zur Kollision kam. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es in Folge nicht.



