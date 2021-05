POL-HWI: Geschwindigkeitskontrolle vor Kindergarten in Lützow

Wismar (ots) - Am heutigen Morgen führten Verkehrsüberwachungsbeamte des Polizeireviers Gadebusch gemeinsam mit dem Kontaktbeamten für den Bereich Lützow/Lübstorf, Polizeihauptkommissar Alexander Schwabe, vor einer Kindertagesstätte in der Lindenallee in Lützow Geschwindigkeitskontrollen durch.



Im Zeitraum von 07:00 bis 10:00 Uhr maßen die eingesetzten Beamten die Geschwindigkeit von 57 Fahrzeugen. Bei erlaubten 30 km/h waren hier 13 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 57 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet nun neben einem Punkt in Flensburg ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro.



Nach wie vor gehört nicht angepasste Geschwindigkeit zur Hauptursache bei den schweren Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern.



Bei fünf weiteren Fahrzeugen stellten die Kontrollkräfte zudem technische Mängel fest.



