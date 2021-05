POL-HRO: Drei Tatverdächtige nach Kellereinbruch gefasst

Rostock (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin war es der Rostocker Schutzpolizei möglich am 29. Mai 2021 drei Tatverdächtige festzustellen, die zuvor in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Rostocker Stadtteil Lütten Klein eingebrochen sein sollen.



Kurz nach 01.00 Uhr bemerkte die Zeugin aufgrund mehrerer Stimmen und des Hundegebells den Einbruch und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte waren die Tatverdächtigen bereits mit verschiedenen Fahrrädern geflüchtet. Die stammten offenbar aus den mit Gewalt geöffneten Fahrradräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses, da hier nunmehr einige Räder fehlten. Durch die bekanntgegebenen Personen- und Sachbeschreibungen konnten im Zuge der polizeilichen Nahbereichsfahndung zwei deutsche Tatverdächtige im Alter von 14 und 17 Jahren gestellt werden. Im Verlaufe der ersten Befragungen benannten die jungen Männer eine 18-jährige Deutsche, die ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Alle drei Personen sind der Polizei einschlägig bekannt.



Der Kriminaldauerdienst nahm eine umfangreiche Spurensicherung vor. Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonderen schweren Diebstahls gefertigt. Die weiteren Ermittlungen schließen sich im Kriminalkommissariat Rostock an. Die beiden Tatverdächtigen brachten die entwendeten Fahrräder im Beisein der Polizei an die Eigentümer zurück.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell