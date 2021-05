POL-LWL: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Zölkow/ Wessin (ots) - Aus Zigarettenautomaten in Zölkow und Wessin haben unbekannte Täter jeweils Bargeld und Zigaretten gestohlen. Dabei entstand in beiden Fällen jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Mit mechanischer Gewalt öffneten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag zunächst einen Zigarettenautomat in Zölkow. Am frühen Montagmorgen wurde der Polizei dann ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Wessin gemeldet. Diesen hatten die Täter zuvor aus der Bodenverankerung gerissen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



