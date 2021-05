POL-SN: Imbissmitarbeiter überfallen

Schwerin (ots) - Am vergangenen Samstagabend wurde gegen 22.00 Uhr ein 23-jähriger Mitarbeiter einer Fastfoodgeschäfts in der Lübecker Straße, Nähe Marienplatz, bedroht und die Einnahmen des Geschäfts entwendet.



Der bisher unbekannte Täter konnte vom Tatort fliehen, er wurde wie folgt beschrieben:

europäisches Aussehen, helle Hautfarbe, stoppeliger Bart, kurze, rotblonde bis braune Haare, normale Statur, ca. 175 cm, geschätztes Alter, Mitte 40.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Aufklärung der Straftat aufgenommen. Zeugenhinweise werden im Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.



