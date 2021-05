POL-LWL: Geräteschuppen geriet in Brand

Pinnow (ots) - Ein Geräteschuppen auf einem Privatgrundstück in Pinnow ist am Montagmorgen durch ein Feuer erheblich beschädigt worden. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Kurz nach 05 Uhr wurde der Brand entdeckt, worauf die Feuerwehr zum Löscheinsatz kam. In dem Geräteschuppen lagerten unter anderem Gartengeräte, die durch das Feuer zerstört bzw. in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ursächlich für den Brand war nach ersten Erkenntnissen vermutlich ein technischer Defekt an einem elektrischen Gartengerät.



