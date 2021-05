POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ribnitz- Damgarten

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots) - Am 30.05.2021 gegen 16.20 Uhr ereignete sich an der Einmündung Klockenhäger Straße / Rostocker Straße in Ribnitz-Damgarten ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 35-jähriger deutscher Fahrer eines PKW Seat aus Rostock befuhr die Rostocker Straße stadtauswärts. An der für ihn rot zeigenden Lichtsignalanlage wollte der Fahrer halten, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache jedoch auf den vor ihm ebenfalls haltenden Kradfahrer auf. Der 51-jährige deutsche Kradfahrer (Harley Davidson) aus Ribnitz-Damgarten zog sich dabei schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Die Unfallstelle musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell