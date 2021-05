POL-NB: Fahranfänger weicht Wild aus und geriet in den Gegenverkehr

PR Röbel (ots) -



Am 30.05.2021 ereignete sich gegen 09:30 Uhr auf der L

24/Umgehungsstraße Röbel ein Verkehrsunfall mit Personen- und

Sachschaden. Der 19-jährige Fahrer eines VW Polo befuhr mit seinem

19-jährigen Beifahrer die Umgehungsstraße in Richtung Kreuzung L

24/Warener Chaussee. Nach Aussagen des Fahrers wollte er in einer

Rechtskurve Wild (Wildart unbekannt) ausweichen und geriet dann nach

links auf die Gegenfahrbahn. Der PKW kollidierte anschließend frontal

mit einem entgegenkommenden Hyundai Kona. In der Folge wurde der

Hyundai der 33-jährigen Fahrzeugführerin von der Straße geschleudert.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Beifahrer des Unfallverursachers

wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch Rettungskräfte

ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca.

35.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden in

eigener Zuständigkeit geborgen. Die Beteiligten des Verkehrsunfalles

sind deutsche Staatsbürger und im Landkreis MSE wohnhaft. Die

weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Kriminalpolizei

übernommen.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







