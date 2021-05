POL-NB: Verdacht der Trunkenheitsfahrt- Mann kommt in der Ortschaft Kückenshagen von der Fahrbahn ab

Barth (VR) (ots) - Der Verkehrsunfall ereignete sich am 29.05.21 gegen 18.45 Uhr auf der K 2 in der

Ortschaft Kückenshagen.

Ein offensichtlich stark angetrunkener Mann ist in den frühen Abendstunden mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen.

Der 42-jährige Deutsche, wurde beim Eintreffen der Polizeikräfte bereits von

Rettungskräften untersucht. Eine Verletzung wurde nicht festgestellt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der Fahrer, der im

Landkreis V/R wohnt, auf Grund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve, nach rechts, von der Fahrbahn ab.

In der weiteren Folge fuhr der PKW über einen Fußweg und von dort wieder auf die Fahrbahn. Dort kam der PKW zum Stillstand.

Aufgrund des starken Atemalkoholgeruchs des alleinbeteiligten

Fahrzeugführers wurde vor Ort eine Atemalkoholprüfung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 2,38 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Der Führerschein des 42-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Das Fahrzeug (BMW) des Unfallfahrers musste an der Unfallstelle geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden am PKW von ca. 2000 Euro. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Trunkenheit

im Straßenverkehr aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.



