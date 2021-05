POL-NB: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in 17111 Metschow/ Borrentin (LK MSE)

PHR Demmin (ots) -



Am 29.05.2021 Uhr meldete gegen 12:40 Uhr ein Zeuge über den Notruf

der Polizei, dass direkt neben der B194 in der Ortsdurchfahrt

Metschow, etwa in Höhe des dortigen Imbisses, ein Zigarettenautomat

beschädigt wurde. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten

bestätigte sich der Sachverhalt. Durch bisher unbekannte Täter wurde

der Zigarettenautomat vermutlich in der Zeit vom 28.05.2021, 18:00

Uhr bis 29.05.2021, 12:15 Uhr aufgetrennt. Es wurden die Zigaretten,

sowie die Geldkassette des Automaten entwendet. Der genaue Schaden

kann derzeit nicht beziffert werden, wird aber auf mindestens 1000

EUR geschätzt. Zur Spurensuche und -sicherung kam der

Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.Die Kriminalpolizei

hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Da die Täter zum Öffnen des Zigarettenautomaten mit hoher

Wahrscheinlichkeit Werkzeuge u.a. ein Flexwerkzeug zur Hilfe genommen

haben, könnte es während des Öffnungsvorganges zu einer erheblichen

Lärmbelästigung gekommen sein.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Demmin unter

der Telefonnummer (03998) 254-224, in jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







