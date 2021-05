POL-NB: Vorläufige Brandursache nach Lagerhallenbrand in Pomellen (LK VG) Bezug: Pressemitteilung vom 28.05.2021- 19:50 Uhr

PHR Pasewalk (ots) -



Am heutigen Vormittag (29.05.2021) kamen die Beamten des

Kriminaldauerdienstes Anklam sowie ein Sachverständiger zur

Brandursachenermittlung am Brandort in Pomellen zum Einsatz.



Nach derzeitigen Erkenntnissen und den bisherigen

Ermittlungsergebnissen kommt als mögliche und vorläufige Brandursache

ein technischer Defekt an der Solaranlage auf dem Lagerhallendach in

Betracht.Die Ermittlungen dauern an.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







