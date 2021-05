POL-NB: 28 Garagen in Demmin aufgebrochen

Neubrandenburg (ots) - Am 29.05.2021 gegen 01:50 Uhr teilte ein Zeuge in der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg mit, dass er Einbruchgeräusche in einem Garagenkomplex im Bereich des Hanseufers in Demmin gehört hat.

Trotz des sofortigen Einsatzes eines Funkstreifenwagens, der nur kurze Zeit nach dem Hinweis am Garagenkomplex eintraf, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Eine Überprüfung des Garagenkomplexes ergab, dass insgesamt 28 Garagen aufgebrochen wurden und bereits Diebesgut zum Abtransport bereitsgestellt war. Die Nutzer und somit Geschädigten der Garagen sind bis jetzt nur teilweise bekannt. Eine genaue Schadenshöhe kann deshalb nicht angegeben werden. Der bisher bekannte Schaden wird auf 1000,-EUR beziffert.

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



