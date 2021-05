POL-HRO: Leichtverletzte Personen nach Brand in Mehrfamilienhaus

Güstrow (ots) -



Am 28.05.2021, gegen 17:20 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in

Güstrow zu einem Brandgeschehen. Nach ersten Erkenntnissen brach im

Bereich der Dunstabzugshaube in der Küche einer Wohneinheit aus

bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus, welches durch den Mieter

nicht eigenständig gelöscht werden konnte. Durch Einsatzkräfte der

Feuerwehr und der Polizei wurden alle im Objekt befindlichen Personen

evakuiert und der Brand durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht.

Insgesamt wurden neun Personen, darunter die fünfköpfige Familie der

betroffenen Wohnung, mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation dem

Krankenhaus Güstrow zugeführt. Die brandgeschädigte Wohnung ist bis

auf Weiteres nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von

mehreren tausend Euro. Zur Klärung der Gesamtumstände wurde durch die

Kriminalpolizei ein Brandursachenermittler hinzugezogen.



Corina Pohl

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell